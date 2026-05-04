Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские спасатели потушили 10-километровый ландшафтный пожар в Покровке

Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Покровка Чановского района Новосибирской области произошел ландшафтный пожар. Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. На место выехали не только пожарные расчеты, но и спасатели Чановского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Новосибирской области.

Спасатели с ранцевыми огнетушителями работали на самых труднодоступных участках и помогли локализовать возгорание. Слаженные действия всех экстренных служб позволили ликвидировать пять термоточек. Общая протяженность пожара, который удалось остановить, составила 10 километров.

Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем в весенний период и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.