Новосибирские спасатели потушили 10-километровый ландшафтный пожар в Покровке

В деревне Покровка Чановского района Новосибирской области произошел ландшафтный пожар. Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. На место выехали не только пожарные расчеты, но и спасатели Чановского поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Новосибирской области.
Спасатели с ранцевыми огнетушителями работали на самых труднодоступных участках и помогли локализовать возгорание. Слаженные действия всех экстренных служб позволили ликвидировать пять термоточек. Общая протяженность пожара, который удалось остановить, составила 10 километров.
Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем в весенний период и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.