Шерпа погиб при подъёме к базовому лагерю Эвереста на высоте 5200 метров

Шерпы — народность, проживающая в Восточном Непале и высокогорных районах Гималаев. Исторически они занимаются скотоводством и торговлей, но с развитием альпинизма стали основными проводниками и носильщиками для экспедиций к Эвересту. Их организм адаптирован к жизни на больших высотах.