Шерпа погиб при подъёме к базовому лагерю Эвереста на высоте 5200 метров

В Непале во время сопровождения международной группы альпинистов погиб шерпа. Как сообщает The Tourism Times, трагедия произошла при подъёме к базовому лагерю Эвереста.

По данным офицера связи экспедиции, 52-летний Лакпа Дэнди Шерпа сорвался во время перехода с Горакшепа. Инцидент произошёл днём 3 мая на высоте около 5200 метров.

Мужчина участвовал в экспедиции Индийско-Тибетской пограничной полиции. Его тело уже доставили в родную деревню.

Шерпы — народность, проживающая в Восточном Непале и высокогорных районах Гималаев. Исторически они занимаются скотоводством и торговлей, но с развитием альпинизма стали основными проводниками и носильщиками для экспедиций к Эвересту. Их организм адаптирован к жизни на больших высотах.

Ранее сообщалось, что на Эвересте действует масштабная преступная сеть, зарабатывающая на спасении альпинистов, которые на самом деле не нуждаются в помощи. В преступную деятельность вовлечены проводники, спасатели, врачи и даже пилоты.

