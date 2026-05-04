В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Полиция ликвидировала нарколабораторию в подмосковной Истре, изъято свыше 15 кг наркотика. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОМВД России “Истринский” задержали 28-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков», — рассказала она.
По ее словам, мужчина организовал нарколабораторию. «Для производства запрещенных веществ он арендовал дом на улице Яблоневой города Истра. Необходимое оборудование и компоненты мужчине были предоставлены посредством тайников-закладок», — рассказала Петрова.
При осмотре жилища было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, различные емкости с химическими жидкостями, а также оборудование для смешивания, стеклянные колбы, весы, вакууматор, респираторы и защитная одежда.
Согласно заключению экспертов, часть изъятого порошка является производным наркотического средства метилэфедрона массой более 15 кг.
Со слов задержанного, готовую продукцию он планировал сбыть на территории Московской области через закладки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), он арестован.