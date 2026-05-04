В Краснодаре в ДТП погиб 36-летний мотоциклист

Полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб 36-летний мотоциклист.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

В Краснодаре в ДТП погиб 36-летний мотоциклист. Авария произошла на улице Батуринской вечером 3 мая.

Известно, что мотоциклист ехал по улице Батуринской со стороны улицы Чепигинской в сторону улицы Кирилла Россинского. Напротив дома № 85 водитель не справился с управлением и врезался в забор.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

«Проводится проверка, в том числе выясняется наличие водительского удостоверения у водителя мотоцикла», — добавили в Госавтоинспекции региона.