В Краснодаре в ДТП погиб 36-летний мотоциклист. Авария произошла на улице Батуринской вечером 3 мая.
Известно, что мотоциклист ехал по улице Батуринской со стороны улицы Чепигинской в сторону улицы Кирилла Россинского. Напротив дома № 85 водитель не справился с управлением и врезался в забор.
«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
«Проводится проверка, в том числе выясняется наличие водительского удостоверения у водителя мотоцикла», — добавили в Госавтоинспекции региона.