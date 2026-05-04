В Новосибирске раскрыли подробности дела о «чёрных лесорубах»

Год назад в Искитимском районе задержали 14 человек по подозрению в незаконной вырубке леса. 10 фигурантов полностью оправдали и признали их право на реабилитацию, а четверо остаются под стражей. 25 марта оставшихся обвиняемых отпустили под домашний арест. Решение по делу пока не вынесено.
По версии правоохранительных органов, в начале 2025 года в ходе масштабной операции с использованием квадрокоптера задержали группу лиц, которые везли нелегальный лес. Изначально уголовное дело возбудили против 12 граждан. Четверо из них сейчас обвиняются в вырубке берёзы на сумму 12,6 миллиона рублей в составе организованной преступной группы.
Однако обвиняемые категорически не согласны с версией следствия. Они утверждают, что при задержании у них нашли всего пять неучтённых сосен — упавших деревьев, которые они собирались использовать как дрова. Один из задержанных, Григорий Шаклеин, настаивает: они просто собирали сухостой для собственных нужд, а никакой массовой вырубки не было.
Реабилитированные фигуранты заявляют, что во время следствия на них оказывали давление: угрожали, применяли физическую силу и пытались заставить подписать ложные признания. При этом никто из них не согласился оговорить лесника Юрия Добкина, которого следствие считает главой ОПГ. Добкин — инвалид, у него отсутствует один глаз и диагностирован хронический диабет; он ухаживает за женой с онкологическим заболеванием в терминальной стадии, но суд не учёл эти обстоятельства при избрании меры пресечения.
Дело получило дополнительную огласку из‑за связи с угольной компанией «Сибирский Антрацит». Компания давно интересуется земельными участками в районе задержаний и продолжает судиться за них, несмотря на отказ Минприроды. Между тем рядом с местом событий находится деревня Харино, жители которой жалуются на ухудшение экологии из‑за угольного разреза, загрязнение рек и сильную запылённость. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов, посетивший деревню, подтвердил наличие серьёзных проблем и отметил, что люди страдают из‑за деятельности предприятия.