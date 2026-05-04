В Омске судят женщину за хищение 4 миллионов рублей маткапитала

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом. Обвиняемой стала ранее судимая 56-летняя местная жительница.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, женщине вменяют мошенничество при получении выплат.
По версии следствия, с августа 2020 года по октябрь 2021 года омичка помогала владельцам сертификатов на материнский капитал покупать земельные участки в двух районах области. При этом, как считают следователи, эти земли были непригодны для строительства жилых домов. К участкам также не были подведены инженерная и транспортная инфраструктура.
После этого, по данным следствия, владельцы сертификатов по указанию обвиняемой оформляли в кредитных кооперативах займы якобы на строительство домов. Затем суммы займов предъявлялись к оплате за счёт бюджетных средств.
В результате, по версии правоохранителей, было похищено более 4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.