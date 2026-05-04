Над регионами России сбили 117 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 мая 2026 года до 07:00 мск 4 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона», — сказали в ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше