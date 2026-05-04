Силы ПВО уничтожили 117 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 117 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.

— В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 мая текущего года до 07:00 мск 4 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сводке министерства в канале в МАКС.

Днем ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. В результате пострадал сотрудник предприятия, его госпитализировали.

Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в селе Нечаевка два мирных жителя погибли, еще один получил ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброму в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека. По оценке врачей Грайворонской ЦРБ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше