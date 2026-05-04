В Новосибирской области дочь украла более 400 тысяч рублей с карты матери

В Кочковском районе Новосибирской области утвердили обвинение против 39-летней местной жительницы, которая тайно похитила деньги с банковского счёта своей 64-летней матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Всё началось с социальных выплат: когда пенсионерке поступили положенные по закону деньги, дочь, находясь в гостях, установила на свой телефон банковское приложение матери. Для активации она использовала код, который пришёл на телефон потерпевшей, — так у неё появился полный доступ к счёту.
В течение месяца женщина девять раз переводила деньги матери на свой счёт, удаляя с телефона пенсионерки смс-уведомления от банка, чтобы скрыть следы. В результате обвиняемая совершила хищение более 400 тысяч рублей.
Изначально подозреваемая отрицала вину, утверждая, что мать переводила средства добровольно. Однако прокурор настоял на возбуждении дела. В ходе следствия женщина признала вину и полностью возместила ущерб.
Уголовное дело направлено в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу.
