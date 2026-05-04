Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией нескольких регионов страны. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны самолетного типа сбиты в период с 20:00 3 мая до 07:00 4 мая. Беспилотники перехвачены над 14 регионами: Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.
практически ежедневно украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, используя беспилотники. Их целями становятся жилые кварталы и промышленные объекты. Как писал KP.RU, ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами РФ.