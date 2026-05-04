40-летний водитель в реанимации после ДТП на объездной Братска

Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель с тяжёлыми сочетанными травмами находится в реанимации городской больницы.
Проводится проверка. По предварительной версии, причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости с учётом повышенного износа шин, что привело к потере управления. В больнице также проведут медицинское освидетельствование, чтобы установить, был ли водитель трезв в момент ДТП.
