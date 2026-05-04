40-летний водитель в реанимации после ДТП на объездной Братска

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором тяжёлые травмы получил 40-летний водитель внедорожника. Авария произошла 2 мая в 11:30 на сложном участке дороги «Объезд Братска через жилой район Бикей».

Источник: ТК Город

Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель с тяжёлыми сочетанными травмами находится в реанимации городской больницы.

Проводится проверка. По предварительной версии, причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости с учётом повышенного износа шин, что привело к потере управления. В больнице также проведут медицинское освидетельствование, чтобы установить, был ли водитель трезв в момент ДТП.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть ответственными за рулём!