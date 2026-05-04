В Таганроге ночью 4 мая объявили ракетную опасность

В Таганроге ночью 4 мая объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.
Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства и укрыться в подвалах или подземных паркингах.
Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные запустили в ночное небо фейерверки на фоне действующей угрозы беспилотной опасности. Правоохранители уже ищут нарушителей.
