Приморец утонул в результате ДТП

3 мая 2026 года автомобиль Toyota Isis под управлением 47-летнего мужчины гнал по дороге между Новопокровкой и Новокрещенкой. Автомобилист потерял контроль над транспортным средством, и машина съехала в реку Большая Уссурка. «Тойоту» унесло течением на глубину, автомобиль погрузился на дно.
Местные жители, ставшие очевидцами автокатастрофы, извлекли транспортное средство со дна реки. Водителя обнаружили в салоне мёртвым, видимых травм на его теле не было.
Установлено, что водительский стаж погибшего автомобилиста — 25 лет, в 2025—2026 годах к ответственности за нарушения Правил дорожного движения его не привлекали.
Всего за минувшие выходные сотрудниками дорожно-патрульной службы Приморья было оформлено 73 ДТП, в том числе семь автоаварий с пострадавшими. Других погибших нет, восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Повреждено 139 транспортных средств. Самой частой причиной ДТП с тяжёлыми последствиями остаётся превышение безопасной скорости движения. Водителей просят учитывать не только установленные ограничения, но и дорожные, погодные условия.
Виновника одного из последних ДТП ищут, так как с места аварии он скрылся. На Университетском проспекте 20-летний водитель Toyota Caldina при развороте совершил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, который двигался в попутном направлении. После ДТП водитель «Тойоты» сбежал, оставив машину, её эвакуировали на штрафную стоянку. Травмы получил 14-летний пассажир SsangYong, ему оказали медицинскую помощь. Очевидцев произошедшего просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Владивостоку: