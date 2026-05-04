Приморец утонул в результате ДТП

Виновника одного из последних ДТП ищут, так как с места аварии он скрылся. На Университетском проспекте 20-летний водитель Toyota Caldina при развороте совершил столкновение с автомобилем SsangYong Actyon, который двигался в попутном направлении. После ДТП водитель «Тойоты» сбежал, оставив машину, её эвакуировали на штрафную стоянку. Травмы получил 14-летний пассажир SsangYong, ему оказали медицинскую помощь. Очевидцев произошедшего просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Владивостоку: 8 (423) 249−09−21 , 249−05−56.