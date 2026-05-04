Вандалы сломали руку скульптуре Забиваки в Нижнем Новгороде

Неизвестные сломали руку главному талисману чемпионата мира по футболу в России — волку Забиваке. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.
Сейчас скульптура добродушного волка находится недалеко от стадиона «Совкомбанк Арена» и спорткомплекса «Мещера». Ее перенесли сюда в 2021 году.
Изначально она была установлена в начале улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
