Прорыв кипятка во Владивостоке — двое получили ожоги

Во Владивостоке двое человек получили ожоги после прорыва трубопровода с горячей водой, пострадавшие доставлены в больницу.
Авария произошла утром 4 мая в районе дома № 2 на улице Калинина. Из-за повреждения теплосети кипяток затопил проезжую часть.
По данным медиков, в лечебное учреждение поступили двое пострадавших. Их состояние уточняется. В краевой прокуратуре сообщили о начале проверки по факту происшествия.
Горячая вода растеклась по дороге от района ЖК «Золотой Рог» до железнодорожного переезда. Участок оказался затоплен, над дорогой поднимался пар, что резко ухудшило видимость.
Автомобили двигались по залитой проезжей части с трудом, часть водителей пыталась объезжать участок по тротуарам, образовалась пробка. Ливневая система не справилась с объемом воды.
По информации местного МЦУ, авария произошла на сетях Дальневосточной генерирующей компании, на месте работают специалисты.
Отмечается, что инцидент произошел в день завершения отопительного сезона во Владивостоке. Ранее на этом участке жители жаловались на проблемы, однако источник утечки тогда выявлен не был.
