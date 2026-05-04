Силы ПВО за ночь сбили над Россией 177 БПЛА

В период с 20:00 мск 3 мая до 7:00 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице, никто не пострадал. В Брянской области в поселке Сенчуры дрон ударил по движущемуся грузовому автомобилю, был ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали два человека. В Калужской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше