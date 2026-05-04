Бастрыкин потребовал доклад о падении футбольных ворот на ребенка в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства татарстанского управления СКР доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после травмирования 12-летнего мальчика на стадионе в Казани.
Как установлено следствием, инцидент произошел в апреле 2026 года. Во время тренировки ребенок повис на футбольных воротах, которые не были закреплены должным образом. Конструкция рухнула, и школьник получил тяжелые травмы головы, с которыми был доставлен в больницу.
По информации, появившейся в СМИ и соцсетях, после падения ворота подняли на место, но так и не закрепили. В результате конструкция по-прежнему создает угрозу для жизни и здоровья людей, включая взрослых.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования. В пресс-службе Следкома России отметили, что ход дела находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.