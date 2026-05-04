На Южном Урале бизнесмен шесть лет платил начальнику ГИБДД за покровительство

Директор строительной фирмы в Челябинской области шесть лет передавал взятки начальнику ГИБДД Челябинска. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила два миллиона рублей, передает челябинский Следком.
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего руководителя организации. Мужчину обвиняют по части 5 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.
Следствие установило: с марта 2019 года по май 2025 года коммерсант передавал имущество и оказывал услуги бывшему начальнику отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. Среди подарков фигурировали скидки на покупку автомобилей Toyota Camry и Volvo S80, дорогие мобильные телефоны, наручные часы, бытовая техника, а также отделочные материалы и строительные работы на объектах недвижимости.
Взамен полицейский обеспечивал покровительство организации. Он давал подчиненным указания не привлекать руководство и сотрудников к административной ответственности за нарушения в сфере дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозках грузов по Челябинску.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативниками ГУ МВД. Бывший начальник ГИБДД сейчас находится под стражей, его уголовное дело расследуют отдельно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следователи наложили арест на имущество бизнесмена на сумму более 77 миллионов рублей. Ранее суд по иску прокурора обратил в доход государства шесть машин, коттедж и земельный участок общей стоимостью 16 миллионов рублей. Эту недвижимость и транспорт приобрел бывший начальник ГИБДД на неподтвержденные доходы.
Уголовное дело в отношении подозреваемого направили в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.