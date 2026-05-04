Убийца астрофизика Гриллмайра ухмыльнулся в суде — отказался признать вину

Обвиняемый в убийстве астрофизика Карла Гриллмайра 29-летний Фредди Снайдер отказался признать вину на судебном заседании и, по данным New York Post, вел себя вызывающе.

Инцидент произошел 16 февраля. Полицию вызвали к дому ученого, где его обнаружили с тяжелыми ранениями на крыльце. Несмотря на оказанную помощь, 67-летний Гриллмайр скончался.

По версии следствия, нападавшим стал его сосед, которого вскоре задержали. Перед этим он, как сообщается, угнал автомобиль у собственной матери.

Ранее Снайдер уже попадал в поле зрения полиции. В декабре 2025 года он без разрешения находился на территории ученого. Тогда у него обнаружили заряженную винтовку без разрешения, после чего его задержали.

Спустя несколько дней его отпустили, а в начале февраля прокуратура ходатайствовала о снятии обвинений. Через 11 дней, как утверждается, он снова оказался на участке Гриллмайра и открыл огонь.

Карл Гриллмайр был специалистом в области астрофизики и участвовал в разработке методов поиска экзопланет, применяемых в космическом телескопе «Джеймс Уэбб». Также он входил в список ученых, чьи смерти и исчезновения находятся в поле зрения ФБР.

