12 БПЛА сбили над Воронежской областью ночью: что известно на утро 4 мая

Атаку 12 БПЛА на Воронежскую область отразили в ночь на 4 мая, сообщил губернатор Александр Гусев.
Беспилотники ликвидировали над в небе над четырьмя районами и одним городским округом. Люди не пострадали, есть повреждения в одном из районов.
На момент публикации опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
