Ночью было сбито 12 БПЛА над городом и четырьмя районами Воронежской области

Утро 4 мая в Воронежской области началось с отчета о ночном налете. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силам ПВО минувшей ночью удалось сбить 12 беспилотников.
Дроны целились по четырем районам области и одному городскому округу. Главное — без жертв. Но «прилеты» обломков все же сделали повреждения на земле.
Урон пришелся на частный сектор. По данным губернатора, повреждения получили:
— 13 частных домов (в одном из них после падения обломков вспыхнула надворная постройка — огонь быстро потушили);
— Кровля торгового центра;
— Один автомобиль.
Кроме того, в одном из домовладений осколками повредило газовую трубу. К этому часу ее уже отремонтировали.
Александр Гусев предупредил: опасность новых атак БПЛА сохраняется на всей территории области. Жителей просят не игнорировать сигналы тревоги и при обнаружении обломков не приближаться к ним.