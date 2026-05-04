Ночью было сбито 12 БПЛА над городом и четырьмя районами Воронежской области

Пострадали 13 частных домов, автомобиль и кровля ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

Утро 4 мая в Воронежской области началось с отчета о ночном налете. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силам ПВО минувшей ночью удалось сбить 12 беспилотников.

Дроны целились по четырем районам области и одному городскому округу. Главное — без жертв. Но «прилеты» обломков все же сделали повреждения на земле.

Урон пришелся на частный сектор. По данным губернатора, повреждения получили:

— 13 частных домов (в одном из них после падения обломков вспыхнула надворная постройка — огонь быстро потушили);

— Кровля торгового центра;

— Один автомобиль.

Кроме того, в одном из домовладений осколками повредило газовую трубу. К этому часу ее уже отремонтировали.

Александр Гусев предупредил: опасность новых атак БПЛА сохраняется на всей территории области. Жителей просят не игнорировать сигналы тревоги и при обнаружении обломков не приближаться к ним.

