Несколько рек Красноярского края достигли уровня опасной отметки

Спасатели мониторят гидрологическую ситуацию в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Несколько рек Красноярского края достигли уровня опасной отметки. Специалисты ГУ МЧС России по региону в непрерывном режиме мониторят гидрологическую ситуацию. Во многих местах она вызывает опасение.

Так, на реке Большой Кемчуг в окрестностях одноименного села на 8 часов утра 4 мая уровень воды составил 472 сантиметров — опасная отметка составляет 470 сантиметров. На ближайшие сутки колебания уровня воды сохранятся.

На реке Чулым в окрестностях сел Красный Завод и Новобирилюсы, на реке Агул в окрестностях Петропавловки возможно достижение опасной отметки. Более того, доставляет проблемы и река Кача. От нее уже затоплен поселок «Патриот» возле Дрокино. И в черте Красноярска уровень воды близок к верхней границе берегов.

Продолжается рост уровней воды на реках Чулым, Кан, Туба, Абакан — это крупные притоки Енисея.

На утро 4 мая в крае остаются затопленными 16 жилых домов, 153 приусадебных участка и 19 участков автомобильных дорог. Ситуация находится на контроле правительства края и Главного управления МЧС России по краю.

