Приговор Пичугину о смертельном нарушении морских правил вступил в силу

Приговор в отношении выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море и осужденного за гибель брата и племянника Михаила Пичугина вступил в законную силу. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил его адвокат Андрей Аштуев.
— Приговор вступил в законную силу, — сообщил юрист в беседе с РИА Новости.
Трагедия произошла после того, как мужчины в августе 2024-го отправились на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов. В результате их судно сбилось с маршрута и дрейфовало в Охотском море 67 дней вместо запланированных 14. Пичугин выжил, позднее в его отношении возбудили уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале «Вечерней Москвы».
Мужчину приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10 процентов от зарплаты в доход государства. Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника.