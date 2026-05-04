Приговор Пичугину о смертельном нарушении морских правил вступил в силу

Трагедия произошла после того, как мужчины в августе 2024-го отправились на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов. В результате их судно сбилось с маршрута и дрейфовало в Охотском море 67 дней вместо запланированных 14. Пичугин выжил, позднее в его отношении возбудили уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале «Вечерней Москвы».