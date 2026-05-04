Жительница Большеречья зарезала двоюродную сестру на глазах у её детей

В Большереченском районе осудили 41-летнюю местную жительницу за убийство двоюродной сестры, об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября 2025 года в деревне Кирсановка. Пьяная женщина ударила ножом в живот своего сожителя во время ссоры. Двоюродная сестра попыталась пресечь драку, но в ответ получила два удара ножом в плечевую артерию и вену. От полученных травм она скончалась на месте. Двое несовершеннолетних детей погибшей стали очевидцами преступления. Один из них остался круглым сиротой.
Суд приговорил женщину к 8,5 года колонии общего режима и взыскал 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу детей.
