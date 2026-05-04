Жительница Большеречья зарезала двоюродную сестру на глазах у её детей

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября 2025 года в деревне Кирсановка. Пьяная женщина ударила ножом в живот своего сожителя во время ссоры. Двоюродная сестра попыталась пресечь драку, но в ответ получила два удара ножом в плечевую артерию и вену. От полученных травм она скончалась на месте. Двое несовершеннолетних детей погибшей стали очевидцами преступления. Один из них остался круглым сиротой.