Жительница Большеречья зарезала двоюродную сестру на глазах у её детей

Сначала женщина ударила ножом сожителя, а после ударила родственницу, которая пыталась остановить драку.

Источник: Аргументы и факты

В Большереченском районе осудили 41-летнюю местную жительницу за убийство двоюродной сестры, об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября 2025 года в деревне Кирсановка. Пьяная женщина ударила ножом в живот своего сожителя во время ссоры. Двоюродная сестра попыталась пресечь драку, но в ответ получила два удара ножом в плечевую артерию и вену. От полученных травм она скончалась на месте. Двое несовершеннолетних детей погибшей стали очевидцами преступления. Один из них остался круглым сиротой.

Суд приговорил женщину к 8,5 года колонии общего режима и взыскал 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу детей.

Суд приговорил женщину к 8,5 года колонии общего режима и взыскал 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу детей.