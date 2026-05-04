Повреждены 13 домов и ТЦ: воронежский губернатор рассказал о сбитии БПЛА

О последствиях падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежской области рассказал губернатор Александр Гусев.
Пострадавших нет. Повреждены 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. В одном домовладении загорелась надворная постройка, пожар был оперативно потушен. В другом доме была повреждена газовая труба, на настоящий момент она отремонтирована.
Напомним, минувшей ночью над регионом уничтожили 12 беспилотников.
