Спецоперация в Павлодарской области: обнаружен секретный отсек для перевозки людей

Людей перевозили в секретном отсеке в грузовике. Канал незаконной миграции раскрыли в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В Павлодарской области ликвидирован скрытый канал незаконной миграции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Павлодарской области пресечена дерзкая попытка организации незаконного транзита через государственную границу.

Подробности спецоперации

Оперативники криминальной полиции провели спецоперацию и задержали гражданина Узбекистана, который наладил схему перевозки своих соотечественников через Российскую Федерацию в Казахстан. Для этого он использовал автомашину MAN.

При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили специально оборудованный тайник, предназначенный для скрытной перевозки людей.

Автотранспорт изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении задержанного проводится расследование.

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции путём предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным фактам.

Начальник УКП ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов сообщил, что полиция продолжает работу по выявлению всей цепочки лиц, причастных к организации незаконного трафика.