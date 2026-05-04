Спецоперация в Павлодарской области: обнаружен секретный отсек для перевозки людей

В Павлодарской области ликвидирован скрытый канал незаконной миграции
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Павлодарской области пресечена дерзкая попытка организации незаконного транзита через государственную границу.
Оперативники криминальной полиции провели спецоперацию и задержали гражданина Узбекистана, который наладил схему перевозки своих соотечественников через Российскую Федерацию в Казахстан. Для этого он использовал автомашину MAN.
При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили специально оборудованный тайник, предназначенный для скрытной перевозки людей.
Автотранспорт изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении задержанного проводится расследование.
Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции путём предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным фактам.
Начальник УКП ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов сообщил, что полиция продолжает работу по выявлению всей цепочки лиц, причастных к организации незаконного трафика.