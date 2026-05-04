Жителей Новосибирска обманом делают дроперами по новой схеме мошенников

В России зафиксировали новую схему обмана, которую злоумышленники называют «обратным переводом». Суть в том, что человеку неожиданно поступают деньги от неизвестного отправителя, после чего с ним связываются через мессенджеры и просят вернуть сумму, но уже на другие реквизиты.

На первый взгляд ситуация кажется простой ошибкой. Однако на практике выясняется, что средства могли быть похищены у третьих лиц. Человек, который соглашается на такой «возврат», фактически становится посредником в незаконной схеме и рискует попасть под подозрение.

В результате банковские реквизиты могут оказаться в базе подозрительных операций. Это может привести к блокировке карт и счетов. Если информация поступает от правоохранительных органов, ограничения вводятся в обязательном порядке. Деньги при этом остаются на счёте, но распоряжаться ими можно только после личного визита в банк.

Специалисты советуют не переводить средства самостоятельно. В подобных случаях рекомендуется сразу обратиться в банк и действовать через официальные процедуры возврата.