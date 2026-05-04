Выживший после дрейфа в Охотском море Пичугин решил не обжаловать приговор суда

Осужденный за гибель брата и племянника Михаил Пичугин, который единственный выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море, принял решение не обжаловать приговор суда. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Назаров.
«Михаил отказался писать апелляционную жалобу», — сказал защитник.
При этом ранее адвокат сообщил, что мужчина намерен подать кассационную жалобу.
Напомним, в суде Пичугин признал вину лишь частично — в том, что отдалился от берега более чем на 1,6 мили, что запрещено для маломерных судов. При этом сообщил, что не считает себя виновным в смерти родственников. 14 апреля суд признал его виновным и назначил Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.
Как писал KP.RU, августе 2024 года Михаил вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправился в морское путешествие на резиновой лодке. На обратном пути у них сломался мотор, и более двух месяцев судно бесконтрольно дрейфовало в открытом море без связи. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.