В Воронежской области обломки БПЛА повредили 13 частных домов, ТЦ и газовую трубу

Силы ПВО сбили 12 беспилотников ночью 4 мая.

Источник: Комсомольская правда

13 частных домовладений получили повреждения в результате падения обломков беспилотников, сбитых минувшей ночью над территорией Воронежской области. Об этом в утреннем обращении в канале МАХ сообщил губернатор Александр Гусев.

По информации главы региона, дежурными силами ПВО в ночь на 4 мая было уничтожено 12 БПЛА. Налет осуществлялся на четыре муниципальных района и один городской округ. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Основной ущерб:

— Повреждено 13 частных домов;

— Нарушена целостность кровли торгового центра;

— Получил механические повреждения один легковой автомобиль.

В одном из домовладений после падения обломков произошло возгорание надворной постройки. Пожар был оперативно ликвидирован. Еще в одном доме осколки повредили газовую трубу — на данный момент неисправность уже устранили, газоснабжение восстановлено.

Губернатор предупредил, что опасность атак БПЛА на территории Воронежской области сохраняется. Жителей призывают соблюдать осторожность и немедленно сообщать о находке подозрительных предметов экстренным службам.

