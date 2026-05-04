В Астане 20-летний парень скончался после визита к стоматологу

Обычный визит к стоматологу обернулся трагедией: молодой человек 2005 года рождения умер после инъекции в частной клинике. Случай вызвал общественный резонанс, его обстоятельства сейчас выясняют следователи.
По информации, распространяемой в социальных сетях, пациент пришёл на приём без жалоб — для лечения зуба. Родственники утверждают, что перед процедурой ему ввели препарат без проведения аллергопробы. После первого укола у него начались судороги, и состояние резко ухудшилось.
Несмотря на это, по словам близких, была сделана повторная инъекция. Вскоре парень потерял сознание. На место вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.
Также родственники заявляют, что инъекцию мог выполнять практикант, а врач не проконтролировал процесс должным образом. Кроме того, о произошедшем семье сообщили не сразу.
В полиции подтвердили, что по факту смерти начато досудебное расследование. Назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Официальные детали произошедшего пока не раскрываются, а информация из социальных сетей проверяется.
Отметим, ранее в столице уже происходили резонансные случаи, связанные со стоматологическим лечением. В 2024 году после процедуры под наркозом в частной клинике скончалась трёхлетняя девочка. Тогда суд признал виновной врача-анестезиолога.
Семья погибшего требует тщательного расследования и призывает обратить внимание на безопасность медицинских услуг в частных клиниках.
Ранее мы писали о том, что подозреваемый в убийстве Нурай Серикбай признан вменяемым.