«Молочного» предпринимателя отправили за решетку за обман государства на 334 млн тенге

В пресс-службе суда области Жетысу 4 мая 2026 года рассказали, что подсудимый, являясь директором ТОО «G.», в 2022—2023 годах представлял в уполномоченные государственные органы — управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу — фиктивные документы с завышенными данными о стоимости сырого молока, якобы покупаемого у частных предпринимателей для последующей переработки.