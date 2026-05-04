«Молочного» предпринимателя отправили за решетку за обман государства на 334 млн тенге

В Талдыкоргане осудили бывшего директора ТОО за мошенничество на более чем 333 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Предприниматель попал под суд по обвинению в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В пресс-службе суда области Жетысу 4 мая 2026 года рассказали, что подсудимый, являясь директором ТОО «G.», в 2022—2023 годах представлял в уполномоченные государственные органы — управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу — фиктивные документы с завышенными данными о стоимости сырого молока, якобы покупаемого у частных предпринимателей для последующей переработки.

На основании этих документов товариществу перечисляли бюджетные субсидии, общая сумма которых составила 333 917 107,5 тенге.

«Суд пришел к выводу, что обязательства по переработке молока в заявленных объемах фактически не исполнялись, а полученные бюджетные средства использовались не по целевому назначению», — отметили в суде.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с осужденного взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Костанае ранее вынесли приговор по хищению субсидий на покупку скота в размере 3 млрд тенге.