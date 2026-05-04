В лесах Приангарья за три дня выявили 30 пожаров

ИРКУТСК, 4 мая — РИА Новости. Тридцать пожаров были обнаружены за три выходных дня в лесах Иркутской области, их общая площадь составила 450 гектаров, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
«Для лесных пожарных Иркутской области прошедшие три выходных дня выдались непростыми. За эти дни только в лесном фонде было обнаружено 30 пожаров на общей площади почти 450 гектаров. Причиной всех возгораний, так или иначе, стали люди и их неосторожные действия с огнем», — написал Кобзев на платформе «Макс».
Он, в частности, отметил, что в городе Черемхово молодой мужчина поджег траву, а когда пламя начало быстро распространяться, попытался самостоятельно затушить пожар. Справиться с огнем он не смог и погиб.
Вблизи поселка Ишидей Тулунского района в субботу из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. При обнаружении его площадь составляла три гектара, но, чтобы локализовать возгорание, пришлось опахать большую территорию. В итоге огнем были пройдены 190 гектаров.