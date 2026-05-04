Появились кадры с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко

В Сети появились кадры с места гибели участницы КВН Елены Рыбалко. Видеозапись опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции по городу Сочи 3 мая.
Трагедия произошла вечером 1 мая. 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил Рыбалко, переходившую дорогу в неположенном месте.
— Пострадавшая скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, — сообщили на странице ГАИ в VK.
2 мая стало известно, что Елену Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» сбила машина в Адлере. Елена выступала на сцене в составе команды с Александром Реввой и Михаилом Галустяном, но, в отличие от своих коллег, связать жизнь со сценой полноценно не захотела. В СМИ писали, что в последние годы Елена Рыбалко совмещала работу в Сочи с воспитанием троих детей, она продолжала выступать на корпоративах в родном городе и не оставляла работу на сцене.