В Калининграде под окнами дома нашли тела двух женщин и 3-летнего ребенка

В Калининграде под окнами многоэтажки нашли мертвыми трех человек, среди которых оказался маленький ребенок. По данным источника, трагедия разыгралась в Ленинградском районе города, где обнаружены тела пожилой женщины, ее взрослой дочери и трехлетнего внука, пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, возраст погибших женщин составляет 70 и 41 год. Трагическую находку сделали утром 4 мая. Известно, что пожилая дама страдала психическим расстройством.
Другие подробности произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия.
Тем временем в Татарстане завершилась другая печальная история, связанная с гибелью людей. Напомним, что еще 17 апреля в Мензелинском районе пропали двое рыбаков, и поиски последнего из них закончились только 3 мая. Спасатели нашли тело мужчины на реке Ик более чем в километре от берега.