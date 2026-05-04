Тела трех человек обнаружили у многоэтажного дома в Калининграде

Тела двух женщин и трехлетнего ребенка обнаружили под окнами многоэтажного дома в Калининграде. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— Сегодня, 4 мая, у многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда обнаружены тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, именно она оставила предсмертную записку, передает ТАСС.
