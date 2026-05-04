Тела трех человек обнаружили у многоэтажного дома в Калининграде

Тела двух женщин и трехлетнего ребенка обнаружили под окнами многоэтажного дома в Калининграде. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в правоохранительных органах.

— Сегодня, 4 мая, у многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда обнаружены тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, именно она оставила предсмертную записку, передает ТАСС.

25 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в канализационном люке на северо-востоке Москвы обнаружили тело. По данным авторов материала, люк вскрыли на проезжей части на Русаковской улице. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и Следственного комитета. Как сообщили очевидцы, останки поместили в черный пакет.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что мужчину без признаков жизни обнаружили на берегу Москвы-реки. Его тело лежало в 15 метрах от воды на проспекте Лихачева. Других подробностей журналисты не привели.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше