В Калининграде обнаружили тела трех человек, в том числе и ребенка

В Калининграде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела трех человек. Среди них и трехлетний мальчик.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, погибшие — 70-летняя женщина, ее 41-летняя дочь и внук.
По предварительным данным, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием. Проводится проверка.
