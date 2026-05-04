В Воронежской области при ударе БПЛА повреждены более 10 домов и кровля ТЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область с помощью 12 беспилотников. При ударе повреждены 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По словам господина Гусева, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, пожар быстро потушили. В другом — повреждена газовая труба, ее уже починили. При атаке, заверил губернатор, обошлось без пострадавших. К моменту публикации сообщения в 8:13 мск в регионе сохранялся режим беспилотной опасности.

Всего в ночь на 4 мая над Россией уничтожены 117 беспилотников. Помимо Воронежской области, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше