В Иркутске задержали сотрудницу вуза — афера с мигрантами

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, в Приангарье задержана 48-летняя директор Центра международных сервисов одного из вузов Иркутска. Ее подозревают в организации незаконной миграции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. По версии следствия, она отвечала за учебный процесс иностранных студентов и обеспечивала легализацию пребывания тех, кто фактически не обучался.

Фигурантка сохраняла за ними статус студентов, организуя фиктивную сдачу зачетов и экзаменов. При этом она не инициировала их отчисление, выселение из общежитий и снятие с миграционного учета.

Сотрудники полиции при поддержке росгвардейцев провели рейды в общежитиях учебного заведения. В отдел полиции доставили около 300 иностранных граждан.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об аграрном университете Иркутска.

