В Калининграде у многоэтажного дома найдены тела трех членов семьи

Под окнами многоэтажного дома в Калининграде обнаружены тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. Также найдена предсмертная записка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

ЧП случилось у многоэтажки в Ленинградском районе. Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже. По данным агентства, пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, именно она оставила предсмертную записку.

В областном следственном управлении СКР заявили, что обстоятельства ЧП «уточняются в рамках расследования уголовного дела». По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

