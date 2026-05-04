В Брянской области дрон ВСУ атаковал грузовик, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал движущийся грузовик в брянском поселке Сенчуры.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся грузовой автомобиль. В понедельник в мессенджере Макс губернатор Александр Богомаз уточнил, что инцидент произошел в поселке Сенчуры Суземского района.

В результате удара дрона пострадал водитель автомобиля. Мужчина был доставлен в больницу. Также повреждения получил грузовик. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов практически каждый день, применяя беспилотные летательные аппараты. Под удар дронов попадают как жилые кварталы, так и промышленные объекты. Как писал KP.RU, ранее в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за неделю уничтожили как минимум 2622 украинских БПЛА над различными регионами РФ.

