В Туапсе запретили женщинам-волонтерам убирать мазут с пляжей

В Туапсе власти и МЧС запретили женщинам-волонтерам участвовать в уборке разлива нефтепродуктов на пляжах. Решение озвучили на встрече с добровольцами — аргумент «забота о репродуктивном здоровье», пишет «Ъ».

Источник: Соцсети

Чиновники попросили отнестись с пониманием к введенным ограничениям. По мнению специалистов, мазут опасен для женщин в долгосрочной перспективе. Женщины-активистки возмущены — многие уже чистили пляжи после атак БПЛА.

Недавно украинские дроны вновь атаковали НПЗ в Туапсе. Обломки вызвали пожар на предприятии и разлив мазута.

Режим ЧС действует в Туапсе, сбор нефтепродуктов продолжается.

