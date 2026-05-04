Предсмертную записку обнаружили возле тел погибшей семьи у дома в Калининграде

Возле тел троих членов семьи, которые были обнаружены у многоэтажного жилого дома в Калининграде, нашли предсмертную записку. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно сегодня. По данным агентства, 4 мая у многоэтажного дома в Ленинградском районе нашли тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука.

Пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, говорят в правоохранительных органах. Именно она и оставила предсмертную записку, однако ее содержание не раскрывается.

Семья жила в съемной квартире на девятом этаже.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили агентству, что сейчас выясняют обстоятельства случившегося — открыто уголовное дело.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
