За первые дни мая в Хабаровском крае задержали 24 виновника возгораний

За майские выходные в Хабаровском крае пожарные потушили 103 возгорания сухой растительности. Задержаны 24 нарушителя.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на острове Дачном сгорели две постройки из-за пущенного пала. Временный пожарный пост успел вовремя среагировать и не допустить распространение огня на значительную площадь.
В регионе только за выходные было проведено более 100 рейдовых и профилактических мероприятий. Привлечены 24 нарушителя требований пожарной безопасности, установлены личности пяти поджигателей. Примечательно, что при определении виновников были задействованы беспилотники.
Напомним, в 12 муниципальных образованиях Хабаровского края объявлен особый противопожарный режим. За его нарушение граждане заплатят штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Если же по их вине причинен ущерб имуществу либо здоровью человека, штраф вырастет до 50 тысяч. В случае значительного ущерба и тяжкого вреда наступает уголовная ответственность.