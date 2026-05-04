Российские силы ПВО за два часа сбили 39 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за два часа сбили 39 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
До этого в ведомстве отметили, что российские силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами РФ. Наиболее часто ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА объекты на территории европейской части России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов попал в здание на западе столицы. Фрагменты беспилотника обнаружили в районе Мосфильмовской улицы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский дрон нанес удар по промышленному предприятию в поселке Мирские Брянской области. В результате пострадал сотрудник организации.