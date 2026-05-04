Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО за два часа сбили 39 дронов ВСУ над регионами страны

Силы ПВО России уничтожили за два часа почти 40 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за два часа сбили 39 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До этого в ведомстве отметили, что российские силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами РФ. Наиболее часто ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА объекты на территории европейской части России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов попал в здание на западе столицы. Фрагменты беспилотника обнаружили в районе Мосфильмовской улицы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский дрон нанес удар по промышленному предприятию в поселке Мирские Брянской области. В результате пострадал сотрудник организации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше