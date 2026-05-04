В Пермском крае отменили режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр» 4 мая

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту «Большое Савино» также отменены.

На территории Пермского края отменили режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр» 4 мая, следует из системы оповещения об экстренных ситуациях МЧС.

Режим «Беспилотной опасности» в Прикамье ввели в 9:00. Спустя десять минут также объявили режим «Ковёр», радиус которого позже расширили до 150 километров от краевой столицы. Через два часа, в 11:00, оба режима были сняты.

Кроме того, в пермском аэропорту «Большое Савино» в 9:18 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В 11:09 они были сняты.

