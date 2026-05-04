Школы Туапсе вернулись к обычному графику 4 мая

С 4 мая в Туапсинском округе все школы перешли на штатный режим работы. Кружки тоже принимают детей — сообщили в управлении образования администрации.
Исключение составляют детсады № 22 и № 25, которые временно не функционируют. Остальные учреждения готовы к приему воспитанников.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 30 апреля занятия в школах снова отменили из-за последствий атак БПЛА.
Режим ЧС в Туапсе продолжается.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше