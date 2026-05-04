Под Волгоградом нашли тело пропавшего в шторм застройщика Назарова

Тело погибшего бизнесмена было обнаружено водолазами там же, где перевернулась лодка — неподалеку от хутора Громки.

Поиски Александра Назарова остановлены в Волгоградской области. Его тело нашли накануне, 3 мая в Светлоярском районе, где и затонула лодка, в которой находились четверо мужчин.

Трагическое происшествие случилось 24 апреля во время шторма. Глава торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, его зять — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, его дальний родственник Владимир Шиповалов и водитель Игорь Прохоров вышли на лодке в акваторию Волги и не вернулись.

Тело одного из рыбаков обнаружили через несколько часов на берегу реки. На следующий день были найдены тела еще двоих были найдены на следующий день. Поиски Назарова продолжались десять дней.

В пресс-службе регионального ГУ МВД «АиФ-Волгоград» подтвердили, что тело погибшего бизнесмена было обнаружено водолазами там же, где перевернулась лодка — неподалеку от хутора Громки. Лодку отнесло в Астраханскую область.

«Александр Назаров стоял у истоков всей строительной отрасли региона. Многие годы он содержал волгоградские школы, помогал талантливым спортсменам, много и не публично занимался благотворительностью. Во всех смыслах был примером настоящего мужчины. Таких, к сожалению, больше не делают…», — написал в Telegram автор анонимного канала «Кот генерала».

Ранее сообщалось, что двух погибших рыбаков проводили в последний путь.