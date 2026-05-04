12-летняя девочка с хромотой пропала в Нижнем Новгороде

12-летняя Ксения Тенигина пропала в Нижнем Новгороде. Она ушла из дома в субботу, 2 мая, из дома на улице Мельникова и не вернулась, сообщили поисковики поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Девочка имеет хулощавое телосложение, рост 171 см, черные волосы ниже плеч и карие глаза. Имеет хромоту после аварии.

На момент пропажи подросток была одета в синюю дутую жилетку, серые широкие спортивные штаны и черные кроссовки на белой подошве.

Нижегородцев, кому известно что-либо о местонахождении пропавшей девочки, просят обращаться в полицию, но телефону 102 или же на горячую линию ПСО «Волонтер»: 8 (930) 283−82−00.