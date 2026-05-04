Пенсионерка в Миассе перевела более 1 млн рублей по поручению ИИ-начальника

Как установили оперативники, пенсионерка получила сообщение от «экс-начальника» в мессенджере, после этого последовал звонок с «голосом директора», который подделала нейросеть. Затем в разговор вступили лжесотрудники силовых ведомств, Росфинмониторинга и Центробанка. Жертве сообщили о якобы незаконной продаже квартиры, продемонстрировав поддельную выписку из реестрового кадастра, а после обвинили в финансировании недружественного государства. Под давлением пенсионерка перевела наличные на «безопасный счет».