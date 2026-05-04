Пенсионерка в Миассе перевела более 1 млн рублей по поручению ИИ-начальника

В Миассе 72-летняя пенсионера поддалась на уловки мошенников и отправила мошенникам более 1 миллиона рублей. По данным полиции, точкой отсчета стал звонок от «бывшего директора», голос которого подделала нейросеть.
Сообщается, что в полицию пришла местная жительница с заявлением о том, что её 72-летняя мать находится под воздействием злоумышленников. Пенсионерка забрала из дома все сбережения, перестала отвечать на звонки и ушла в неизвестном направлении.
На поиски пожилой женщины ориентировали все экипажи ППС. Ее обнаружили у банкомата в торгово-развлекательном комплексе. К моменту прибытия полицейских она успела совершить 13 переводов по 90 тысяч рублей каждый — аферисты завладели 1,17 млн рублей. Однако оставшиеся при ней 330 тысяч рублей удалось сохранить благодаря оперативному вмешательству.
Как установили оперативники, пенсионерка получила сообщение от «экс-начальника» в мессенджере, после этого последовал звонок с «голосом директора», который подделала нейросеть. Затем в разговор вступили лжесотрудники силовых ведомств, Росфинмониторинга и Центробанка. Жертве сообщили о якобы незаконной продаже квартиры, продемонстрировав поддельную выписку из реестрового кадастра, а после обвинили в финансировании недружественного государства. Под давлением пенсионерка перевела наличные на «безопасный счет».
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).