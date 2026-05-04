13 домов повреждены в результате атаки дров ВСУ по Воронежской области

Обломки дрона ВСУ повредили крышу ТЦ в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 мая в Воронежской области после атаки беспилотников пострадали больше десятка частных домов. По информации губернатора Александра Гусева в мессенджере Макс, обломки сбитых дронов повредили 13 домовладений.

Как рассказал глава региона, силы ПВО минувшей ночью уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Налет вражеских дронов затронул четыре района области и один городской округ. Гусев подчеркнул, что среди мирных жителей никто не пострадал.

Больше всего досталось частному сектору, но есть разрушения и на коммерческих объектах. Осколками пробило крышу местного торгового центра, а также посекло кузов одного легкового автомобиля. Кроме того, в одном из дворов после падения обломков загорелась хозяйственная постройка, но пламя быстро потушили.

В другом доме снаряд повредил газовую трубу, создав серьезную угрозу для жителей. Однако, по словам Гусева, коммунальщики оперативно устранили неисправность, и голубое топливо в дом уже подали. Губернатор предупредил, что опасность новых воздушных атак в регионе пока не миновала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал граждан, что беспилотники ВСУ пытались атаковать и столицу, обломки одного из них нашли на Мосфильмовской улице.

